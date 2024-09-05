Нещасний випадок стався у селі Сторожів на Рівненщині

У селі Сторожів Рівненського району 74-річна жінка загинула під час спалювання сухої трави. Її тіло знайшли місцеві жителі, які загасили пожежу. Про це повідомили 5 вересня у поліції Рівненщини.

Інцидент у Корецькій громаді стався 4 вересня близько 15:30. За даними слідства, 74-річна місцева жителька запалила суху траву на території свого господарства. Вогонь перекинувся на сусідську земельну ділянку, яка була засіяна зерновими культурами, тож пенсіонерка почала самостійно його гасити за допомогою лопати.

«Пожежу побачила 50-річна сусідка, яка із чоловіком також кинулася ліквідовувати полумʼя. Коли вони все загасили, то виявили обгоріле тіло односельчанки. Медики лише констатували її смерть», – зазначають у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження й наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку.