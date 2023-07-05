75-річного чоловіка доправили додому в селище Понінка

На Хмельниччині 75-річний чоловік пішов у ліс по ягоди і добу не повертався додому. Розшукати чоловіка вдалося правоохоронцям.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, випадок стався у Полонській громаді. У вівторок, 4 липня, близько опівдня до поліції звернулась мешканка селища Понінка з з заявою про зникнення її 75-річного чоловіка.

За її словами, чоловік пішов збирати ягоди до лісу і майже добу з ним не було зв'язку. Самостійні пошуки не дали результатів, тож жінка попросила допомоги в поліцейських.

«Правоохоронці одразу ж розгорнули пошукову операцію і вже за кілька годин розшукали зниклого. Дідуся, що блукав степом, помітив поліцейський офіцер Понінківської тергромади Андрій Огойко», – йдеться у повідомленні.

Знайденого чоловіка передали на огляд медикам. Після цього поліцейським доправив чоловіка додому.