Активісти закликають небайдужих долучитися до збереження палацу Бадені у Буську

У суботу активісти організовують толоку

У суботу, 10 листопада, відбудеться чергова толока біля палацу Бадені у Буську, що на Львівщині. Активісти взялися власними силами наводити лад біля пам’ятки, яка перебуває в аварійному стані. Також до кінця року планують плівкою зашити вікна та встановити відеоспостереження. Тож наступна толока, до якої закликають долучитися усіх небайдужих, відбудеться 10 листопада о 10:00. Про це повідомляють на сторінці «Буськ онлайн» у мережі Facebook.

«До кінця цього року плануємо зашити вікна плівкою, щоб опади не потрапляли у приміщення (законсервувати) та встановити відеоспостереження», – зазначив один із активістів.

До слова, до останньої толки, яка відбулася минулої суботи, долучилися працівники відділу культури. Від чагарників і сміття вже очистили східну частину подвір'я.

Із собою організатори просять мати гарний настрій та, при можливості, інструменти для прибирання та обрізання гілок, а також мішки для збору сміття.

Фото зі сторінки Буськ онлайн у Facebook

Палац стоїть у мальовничому місці на пагорбі, що розташований в центрі Буська. Головний вхід палацу межує з вул. Петрушевича, ліва сторона будівлі – р. Західний Буг, інші дві сторони сусідять із ровом та схилом пагорба, що поблизу міського парку імені І. Франка.

Палац Бадені був зведений у 1810 р. у стилі класицизму. Тут була резиденція графа Казимира Фелікса Бадені. Він та його брат Станіслав були відомими місцевими польськими громадськими та політичними діячами, меценатами та підприємцями.

Першими власниками цих маєтків були Мієри, які з другої половини ХVІІІ ст. володіли навколишніми землями. У 1819 р. Войцех Мієр та його дружина-австріячка Кароліна Вайссенфольф продали маєток в Буську. З часом буський маєток купив Фелікс Мієр, двоюрідний брат Войцеха. Він його передав у спадок своєму синові Хенріку, а той – дружині – львівській акторці Анні Вієрер. Саме після неї замок перейшов у спадок до племінників її чоловіка – братів Бадені, синів Цецилії Мієр. Сталося це вже в 1876 р.

Пізніше власник палацу Казимир Бадені став намісником Галичани, прем’єром та міністром внутрішніх справ Австро-Угорської імперії. Граф тут бував часто. Хоча найбільше вже в похилому віці. Він також дещо розбудував палац.

У 1961 р. будівля перейшла на баланс Міністерства оборони СРСР. Тут дислокувалася військова частина стратегічного зв’язку. 25 травня 2004 р. військову частину розформували, але покинута резиденція графів Бадені так і залишилася на балансі Міноборони України. Тоді й почалося повільне руйнування пам’ятки. У травні 2016 року Міністерство внутрішніх справ передало у власність громади Буська палац графа Бадені.

До слова, дах палацу двічі горів – у 2015 і 2016 році. Відтоді він потребував ґрунтовної реставрації. У травні цього року було проведено тендер вартістю 417 695 гривень на відновлення даху. Його виграв єдиний учасник ‒ дочірнє підприємство «Базис Сервіс».