Apple запропонувала дизайни емодзі з зображенням інвалідності

Офіційний набір емодзі сьогодні не відображає потреб людей з інвалідністю

Компанія Apple має намір запровадити емодзі, що репрезентують людей з інвалідністю. Пропозицію вже надіслали Unicode Consortium і, якщо її схвалять, нові емодзі з'являться на телефонах наприкінці року, повідомляє блог Emojipedia.

Серед запропонованих символів - собака-поводир, слуховий апарат, людина на візку і протезовані кінцівки.

В Apple заявили, що хочуть виправити те, що нинішній набір емодзі не відображує досвід людей з інвалідністю. Компанія припускає, що запропоновані варіанти можуть бути розширені в майбутньому.

Нагадаємо, емодзі - це особлива мова ідеограм і смайлів, які широко використовують в електронних повідомленнях та на сторінках сайтів. Найперший набір символів цієї графічної мови був створений в 1995 році японцем Сігетака Куріта. Усі символи мали розмір в 12×12 пікселів. Їх первісним завданням було спрощення обміну електронними повідомленнями. Незважаючи на те, що спочатку емодзі була доступна виключно в Японії, визначені набори її символів включили в Юнікод, що зробило можливим їх використання і в інших країнах.