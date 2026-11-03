Половина фірми-власниці ринку арештована у справі про податкові махінації

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), готує до нового аукціону з пошуку управителя 50% частки у ТзОВ «Галицьке перехрестя», що керує однойменним ринком у Львові. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Грошовий еквівалент 50% корпоративних прав ТзОВ «Галицьке перехрестя» в АРМА оцінили в 2,8 млн грн.

Компанію пов’язували з родиною проросійського політика, підозрюваного у державній зраді, експарламентаря Тараса Козака. Половину компанії арештовано за рішенням суду у справі про податкові махінації.

До активу належать корпоративні права товариства, у власності якого перебувають об’єкти нерухомості у Львові на вул. Поліській, 2. Комплекс включає адміністративно-побутові, адміністративно-складські та складські приміщення, кафе-закусочну, а також земельні ділянки площею 0,1193 га та 1,0686 га. На одній з ділянок розташований ринок із торговими павільйонами, що спеціалізується на роздрібній торгівлі товарами широкого вжитку.

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Торік у листопаді АРМА вже шукало управителя для 50% корпоративних прав компанії «Галицьке Перехрестя». Стартова вартість на аукціоні становила 300 тис. грн за послуги з керування підприємством. Свої цінові пропозиції потенційні управителі мали подавати до 28 листопада, проте напередодні аукціон скасували через «технічну помилку» у тендерній документації. Після її виправлення конкурс мав розпочатися знову. Проте вдруге він знову не відбувся.

Власниками компанії, за даними аналітичної платформи YouControl, порівну є львів’яни Юрій Кавецький та Богдан Козак – рідний брат екснардепа Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді на користь РФ.

У липні 2024 року Личаківський районний суд Львова заарештував частку Козака у ТзОВ «Галицьке перехрестя» у справі про ухилення кількома компаніями Тараса і Богдана Козаків від сплати податків та підробку документів. Тоді йшлося про 75 млн грн. Згодом 50% прав товариства передали в управління АРМА.