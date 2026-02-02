Санкції проти Тараса Козака президент запровадив у 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення проти колишнього народного депутата зі Львова Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Про це він повідомив у понеділок, 2 лютого, пише його пресслужба.

«Продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту», – наголосив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та його близького оточення й підконтрольної йому компанії.

«Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін», – пояснив Володимир Зеленський. Санкції проти Тараса Козака продовжили на 10 років.

Вісьмом підконтрольним йому медіакомпаніям також продовжили санкції на 10 років:

Аріадна ТВ;

Лідер ТВ;

Новий формат ТВ;

Новини 24 години;

Партнер ТВ;

ТВ Вибір;

ТРК 112 ТВ;

ТПК «Нові комунікації».

До слова, остання зареєстрована у Львові на вул. Вороного, 3. Всі інші – в Києві.

Хто такий Тарас Козак, як уродженець львівського передмістя став уособленням російської пропаганди і першим політиком та бізнесменом, проти якого запровадила санкції власна держава, можна почитати за посиланням.