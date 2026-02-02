Володимир Зеленський продовжив на 10 років санкції проти Тараса Козака
Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення проти колишнього народного депутата зі Львова Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Про це він повідомив у понеділок, 2 лютого, пише його пресслужба.
«Продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту», – наголосив Зеленський.
Водночас президент повідомив, що продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та його близького оточення й підконтрольної йому компанії.
«Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін», – пояснив Володимир Зеленський. Санкції проти Тараса Козака продовжили на 10 років.
Вісьмом підконтрольним йому медіакомпаніям також продовжили санкції на 10 років:
- Аріадна ТВ;
- Лідер ТВ;
- Новий формат ТВ;
- Новини 24 години;
- Партнер ТВ;
- ТВ Вибір;
- ТРК 112 ТВ;
- ТПК «Нові комунікації».
До слова, остання зареєстрована у Львові на вул. Вороного, 3. Всі інші – в Києві.
Хто такий Тарас Козак, як уродженець львівського передмістя став уособленням російської пропаганди і першим політиком та бізнесменом, проти якого запровадила санкції власна держава, можна почитати за посиланням.