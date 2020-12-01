Посол України в Австрії Олександр Щерба розповів, що просив архітекторів не брати участі в проекті Путіна в Севастополі

Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau бере участь у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі. Україна серйозно вивчає питання введення санкцій проти цієї австрійської компанії, повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Дипломат розповів, що особисто звернувся до директора бюро Вольфа Прікса та спробував переконати його припинити участь у спорудженні оперного театру.

«Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро Coop Himmelblau у флагманському проекті Путіна в Криму – спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів. На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро», – повідомив посол у понеділок, 30 листопада.

Він додав, що Україна поінформує своїх партнерів у всьому світі про інцидент.

Як нагадує «Радіо Свобода», 12 червня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в анексованому Севастополі двох установ культури – «Севастопольського державного театру опери та балету» і «Академії хореографії».

Перед цим на громадських слуханнях, які відбулися у квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.

Проект створення громадського простору на мисі Кришталевий підтримав президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що комплекс зв’яже майбутній Культурно-просвітницький центр у музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» з визначними пам’ятками історичної частини центру Севастопол.

Масштабне будівництво музейно-культурного комплексу на Кришталевому вже розпочалося. Замовником виступив фонд «Національна культурна спадщина», підрядником – пов’язана з братами Ротенбергами компанія «Стройгазмонтаж» – будівельник «Кримського мосту». Зокрема, тут планується побудувати театр опери та балету, великий музейний комплекс – філію найбільших музеїв Росії і музей оборони Севастополя 1941-1945 років.