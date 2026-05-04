Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин

У селі Маюничі Вараського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткненння з автомобілем Jeep загинув 52-річний водій Mitsubishi. Про це у понеділок, 4 травня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 3 травня близько 20:20 на трасі Київ – Ковель – Ягодин. За даними слідства, 25-річний водій автомобіля Jeep під час обгону зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який рухався попереду та в цей момент повертав ліворуч.

«Унаслідок зіткнення 52-річний водій Mitsubishi, житель міста Стрий Львівської області, загинув на місці події. Його 31-річного пасажира госпіталізували до луцької лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та саднами», – повідомили правоохоронці.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.