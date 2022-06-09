Україна намагалася провести деблокаду заводу «Азовсталь» у Маріуполі через кілька тижнів від початку облоги. Про це йдеться у статті «Української правди».

Деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах, але з кожним днем ставала все менш реальною. Президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії, за даними УП, теж поділяли обережний оптимізм щодо можливості звільнення захисників «Азовсталі».

Саме тому одна спроба деблокади була не лише спланована, а й втілена у життя. Вона відбулася після кількох тижнів блокади Маріуполя. Під загальним командуванням ГУР з району Гуляйполя в бік Маріуполя вирушила група, яка мала прорватись у місто. У складі цього підрозділу була частина ГУРівців, частина військових із ЗСУ, частина бійців «Азову», включно з лідером «Нацкорпусу» Андрієм Білецьким.

За словами співрозмовника УП, спершу планувалося, що їм дадуть танків і бронемашин більше 80 одиниць, однак, коли дійшло до справи, то зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів (до 20 штук). Попри це група все ж висунулась в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10-15 км, наштовхнулась на шалений опір окупантів і мусила відступити.

Співрозмовники УП підкреслюють, що для успішності деблокади на підтримку українських сил мав би відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Але це стало нереально після дій 36-ої бригади морської піхоти – початку 4 квітня один батальйон 36-ої бригади раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ої бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, прийняв рішення піти на прорив і тим самим втратив багато людей.

Інший співрозмовник УП, близький до «Азова», розповів, що морпіхи здались з танками, із РСЗВ і боєприпасами, чим дуже послабили сили оборони. Після цього стало зрозуміло, що деблокада малими силами з неокупованої території навіть на одному напрямку неможлива.