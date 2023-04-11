Superhumans Center облаштували на базі шпиталю у Винниках

Цього тижня на Львівщині запрацює спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans. Облаштували її на базі шпиталю у Винниках. Проектуванням центру, від генплану до інтер’єрних рішень, займалася архітектурна студія Savytskyy Design спільно з PeLe Engineering. Архітектурна студія Savytskyy Design працює з 2004 року і за цей час реалізувала більше 700 проектів в Україні, Європі та Азії.

Одним із головних завдань, яке ставили перед проектантами, було забезпечення безбар’єрності будівлі, адже вона була абсолютно не адаптована для людей з інвалідністю.

(візуалізація студії Savytskyy Design)

«Це був наш пріоритет. Адже пацієнтами також будуть опікуватись лікарі, психологи, реабілітологи, які теж пройшли через етап втрати кінцівок та протезування. Відповідно, серед персоналу клініки можуть бути люди з інвалідністю. Тому вся будівля є безбар’єрною. Доступність в приміщенні 98%», – розповідає засновник архітектурної студії Savytskyy Design Марко Савицький.

Проектанти розповідають, що в кожній кімнаті та кабінеті центру намагалися спланувати все так, щоб люди з протезами чи на кріслах колісних почували себе комфортно.

(візуалізація студії Savytskyy Design)

«До прикладу, щоб зробити безбар’єрним і універсальним вхід до будівлі, ми підняли великі земляні маси на 2 метри, щоб вирівняти рельєф. Це було

складним рішенням, але на етапі завершення робіт ми переконались, що воно було цілком правильним», – додає Марко Савицький.

Superhumans Center матиме три блоки. Перший – це лабораторія протезування. Там виготовлятимуть біонічні протези за індивідуальними мірками пацієнта.

(візуалізація студії Savytskyy Design)

Наступний блок – сам центр реабілітації, а також центр ерготерапії.

«Місце, де повністю відтворені побутові, житлові умови, щоб пацієнти змогли вчитись користуватись протезами в побуті: починаючи від кухні, ванни, житлової кімнати. І завершуючи машиною, яка стоятиме у дворі спеціально для того, щоб люди могли вчитись заново в неї сідати, керувати, тощо», – розповідає деталі засновник студії Savytskyy Design.

Також облаштували місце, де є поверхня з різним покриттям, щоб люди з протезами ніг вчились ходити по різних поверхнях (піску, траві, бруківці, гравію). Облаштували в центрі й басейн, окрім медичної функції, він виконуватиме ще й емоційну.

Басейн у Superhumans Center (візуалізація студії Savytskyy Design)

«Ми плануємо частину стіни віддати під медіапроекцію, яка дозволить в реальному часі транслювати будь-який куток планети. Наші воїни, які будуть проходити реабілітацію, зможуть це робити, наприклад, на фоні українського Криму», – розповідає засновник студії Savytskyy Design.

В архітектурній студії наголошують, що дизайн інтер’єру медичних закладів регламентується. Матеріали, текстури, кольори мають відповідати санітарним нормам та рекомендаціям психологів.

«Не можна взяти і зробити медичний заклад так, як тобі заманеться, бо ти художник, ти так бачиш. До прикладу, є багато тригерних кольорів, які на

людей з психологічними травмами будуть діяти негативно, ті травми посилюючи», – наголосив засновник архітектурної студії.

Проектуючи Superhumans Center фахівці намагалися напрацювати такі дизайнерські рішення, щоб заклад менш за все нагадував лікарню.

«Це центр про перемогу над труднощами. Дизайн ми зробили спокійним, водночас не шаблонним для медичних центрів. Світло не контрастне, освітлює потрібні зони, водночас не є дратівливим. Вся навігація: відкривання дверей, кнопки виклику, синхронізовані під потреби та фізіологічні можливості пацієнтів. Підбір фонової музики робитимуть психологи, що створить терапевтичний акустичний дизайн. В інтер’єрі ми використали медійні інсталяції, проектори, які транслюватимуть мотиваційні ролики, а на рецепції є скульптура, яка гуманізує протези і на підсвідомості дає зрозуміти, що протезування це не вирок,», – розповідає Марко Савицький.

(візуалізація студії Savytskyy Design)

Також подбали і про меблі. Вони мають бути зручним для людей з протезами ніг, щоб комфортно було пересідати з крісла колісного. Меблі мають, зокрема, певні особливості висоти, твердості покриття, опори.

«Кожен медичний заклад, який ми робили, ми проектували чітко дотримуючись ДБН про інлюзивність. Але в Superhumans усі ці норми перевищені. Проекту з такою насиченістю рішень по безбар'єрності ми ще не робити. Тому він для нас, як для проектанів, неймовірно цінний», – наголошують в архітектурній студії Savytskyy Design.

Нагадаємо, Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Лікування у клініці буде безкоштовним.