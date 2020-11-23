Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Це сталося у неділію, 22 листопада, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада).

На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав «Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку - диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського».

«Благочестивий білоруський народ зараз переживає важкий час, коли за наказом самозванця – колишнього президента Лукашенка, одержимого дияволом... Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирним населенням на вулицях і в тюрмах в столиці Мінську і в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливий політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді», — йдеться в тексті відлучення від церкви.

Архієпископ Логін також підкреслив, що «церква – духовний неполітичний інститут, навчальний паству боротися за правду», та «вона не може просто спостерігати геноцид білорусів».

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.

Відразу після церемонії низка держав, зокрема Україна, Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Данія, не визнала легітимність Лукашенка. Таку ж позицію зайняли США та Канада.