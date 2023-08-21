Переправа віднесена до обмежено працездатних

Біля Хмельницького розпочали ремонт 43-метрового шляхопроводу через залізницю. Йдеться про переправу на ділянці траси М-30 «Стрий - Ізварине», що поблизу села Шаровечка.

Яу повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини, 43-метрова штучна споруда була зведена ще у 1986 році, з того часу повноцінно не ремонтувалась.

«За результатами інженерно-технічного обстеження переправа віднесена до 4-го експлуатаційного стану (обмежено працездатний), в зв'язку із чим було прийнято рішення про проведення ремонту задля підтримання на належному рівні безпеки дорожнього руху на ділянці однієї з ключових транспортних артерій області», – йдеться у повідомленні.

Працівники під час підготовчих робіт вже зрізали самосіви, завершили попередні земляні роботи, та проводять бетонування поясу опори насипу. У планах – провести бетонування конусів, замінити шви прогонової будови, гідроізоляцію, а також перевкласти асфальтобетонне покриття на проїзній частині у два шари. Крім того, проведуть ремонт тротуару та огорожі.

Скільки часу триватиме ремонт, наразі не уточнюють.