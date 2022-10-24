Комплекс розташовується в селі Конопниця неподалік всієї необхідної інфраструктури

У жовтні будівельна компанія Stone Development розпочала активне будівництво заміського котеджного комплексу Stone Village, щоб майбутні власники вже в наступному році могли розпочати облаштування будинку своєї мрії. Здача котеджів першої черги запланована на ІІ квартал 2023 року.

«Якщо ви завітаєте на наш будівельний майданчик, побачите активне залиття фундаментів та монолітних стяжок, мурування стін, прокладання мереж та інші роботи. Також про весь хід будівництва ми активно розповідаємо у наших соціальних мережах Instagram та Facebook, а невдовзі ви зможете слідкувати за будівництвом в реальному часі, сидячи у себе вдома», – зазначає Віталій Сиротяк, директор з продажу Stone Development.

Stone Village – це двоповерхові дуплекси бізнес-класу з власними земельними ділянками у мальовничому передмісті Львова. Перша черга складається з 6 дуплексів (12 будинків), а загалом у комплексі буде 14 дуплексів (28 будинків).

«Тут все, як у заміському будинку: власне подвір’я, накриття для вашого авто, паркінг для ваших гостей, відкриті тераси у дворі та на другому поверсі будинку для проведення вільного часу. Територія комплексу буде під цілодобовою охороною, а також обладнана сучасним дитячим і спортивним майданчиками та спортивним залом. Найбільшою перевагою є сусідство з лісом, територія якого буде облагороджена для прогулянок з сім’єю та активного дозвілля, що дозволить жителям в повній мірі насолодитись чистим повітрям і тишею», – розповідає Віталій.

Комплекс розташовується в селі Конопниця неподалік всієї необхідної інфраструктури. Лише 12 км до центру Львова, до найближчих гіпермаркетів Metro та «Епіцентр» можна доїхати за 5 хвилин, а до Суховільського озера – за 3 хвилини. Котедж у Stone Village – це чудова альтернатива квартирі в багатоповерхівці для тих, хто цінує свій час та особистий простір.

В компанії також діють вигідні умови розтермінування та знижки, за деталями звертайтесь до менеджера з продажу котеджного містечка.

Компанія-забудовник Stone Development– це амбітна команда професіоналів, мета якої створювати якісні проєкти, що відповідають попиту. Її місія – це створення унікального простору, що відповідає найвищим стандартам якості та дозволяє комфортно жити, працювати і проводити вільний час.

У планах компанії – проєкти житлових будинків, як у Львові так і ближній агломерації, комерційної нерухомості, заміських котеджних містечок.

Детальніше дізнатися про проєкт котеджного містечка Stone Village можна за номером телефону: +38 (096) 781 87 87, або в центрі продажу на вул. Героїв УПА 72, корпус 8.