Після удару потерпілого переїхав ще один автомобіль

Біля Тернополя на смерть збили 24-річного пішохода. Чоловік намагався перебігти трасу з чотирма смугами руху. На нього раптового наїхав один автомобіль, а потім інший, який їхав позаду, ще раз переїхав чоловіка. Медики бригади швидкої допомоги лише констатували смерть тернополянина.

Дорожньо-транспортна пригода сталась об 00.00 в ніч з суботи на неділю, 31 березня, неподалік села Смиківці Великобірківської громади. 24-річний чоловік намагався перебігти дорогу з швидкісним рухому, але потрапив під колеса автомобіля Hyundai Sonata.

Чоловік загинув на місці ДТП ще до приїзду швидкої

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. Очевидці також викликали бригаду швидкої допомоги. «За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася і як наслідок – його збив водій автомобіля Hyundai, а після цього автівка, яка їхала позаду, Opel Zafira, ще раз переїхала чоловіка», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 1 квітня.

Правоохоронці встановили, що потерпілий загинув на місці ДТП ще до приїзду бригади швидкої. Факт смертельної аварії слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.