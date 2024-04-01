На вулиці Соборній в Рівному під колесами легковика загинула жінка

Вночі 1 квітня на вулиці Соборній в Рівному сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Ford переїхав жінку, яка, за його словами, лежала на проїзній частині. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

«Повідомлення про ДТП на вулиці Соборній надійшло до поліції 1 квітня о 00:30. Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний житель села Обарів, керуючи автомобілем Ford, допустив наїзд на жінку, яка за словами водія, лежала на проїзній частині. Медики на місці констатували смерть потерпілої», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої: на вигляд їй 50-60 років, середньої тілобудови, має темне волосся. Була одягнена у піджак із чорно-білим принтом «гусяча лапка», темні штани та білі кросівки. При собі мала зелену лаковану сумку. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити особу загиблої, просять повідомити за номерами телефонів: 068 677 1234, 067 360 26 26 або 102.