Учасник бойових дій отримав тюремний строк за СЗЧ

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Радехова, учаснику бойових дій, бойовому медику за самовільне залишення військової частини чотири рази. Військовослужбовцю-контрактнику присудили п’ять років тюрми.

За матеріалами справи, молодший сержант Олег В. вчинив чотири СЗЧ. Він без поважних причин та дозволу командира перебував поза межами служби загалом понад пів року: з 15 вересня 2023 року до 15 січня 2024 року, з 23 березня 2024 року до 1 травня 2024 року, з 29 травня до 14 червня 2024 року та з 15 червня до 2 липня 2024 року.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Він розповів, що добровільно підписав контракт на військову службу влітку 2019 року, з початку повномасштабної війни і до кінця весни 2022 року перебував у зоні бойових дій, служив на посаді бойового медика взводу. Двічі був поранений, зазнав осколкового поранення руки, живота та отримав акубаротравму. Після цього лікувався, однак наприкінці 2022 року йому повідомили про необхідність повертатися у зону бойових дій. Повертатися на війну він не хотів, вважав, що рука ще недостатньо зажила. Крім цього, був переконаний, що командування неналежно ставиться до нього, не скеровує його на реабілітацію. Тому він вирішив уникати військової служби та неодноразово покидав частину без дозволу.

Олег В. також пояснив, що незадоволений низьким рівнем матеріального забезпечення, адже від військової частини отримував лише 800 грн на місяць, обід та місце проживання, яке було незадовільним. Неодноразово проходив військово-лікарську комісію (востаннє у 2024 році) та був визнаний придатним для служби у високомобільних десантних військах. Не зважаючи на це, молодший сержант повідомив, що не має наміру продовжувати військову службу.

Суддя Олександр Величко визнав Олега В. винним у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч.5 ст.407 ККУ) та присудив йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.