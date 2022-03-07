Британія разом із країнами-союзниками вимагає від «Інтерполу» відключити РФ від його системи. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател.

За її словами, відповідне прохання вже направлено до штаб-квартири «Інтерполу».

«Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири "Інтерполу" та його виконавчого комітету прийняти цього тижня рішення відповідно до правил негайного призупинення доступу Росії до його системи», – заявила Пател.

За її словами, дії Росії в Україні підривають усі можливі міжнародні юридичні основи.

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