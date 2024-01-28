Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що обмін полоненими – як військових, так і цивільних осіб, який було зірвано в день катастрофи Іл-76 у Росії, відбудеться найближчим часом. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«Життя наших людей – військовослужбовців чи цивільних – не має бути в небезпеці та в тих жахливих умовах, у яких їх там утримують. Все що можна робити – ми зробимо. Впевнений, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться», – заявив він.

За словами голови ГУР, кремлівські пропагандисти намагаються спекулювати на темі резонансної катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області. Вони поширюють версії, що нібито на борту рейсу були українські полонені.

«А що сталося з цим епізодом (катастрофою Іл-76 – ред.), з часом ми дізнаємося», – заявив він.

Зауважимо, що голова ГУР розповів, що наразі ані російська, ані українська сторона не може до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.