24 січня у Бєлгородській області Росії розбився військовий літак Іл-76

Російська влада продовжує звинувачувати у падінні літака Іл-76 Україну, але не досі не надала одних доказів і не показала тіла людей, які нібито загинули на борту. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Головний розвідник України наголосив, що жодна сторона наразі не може відповісти до кінця на питання про те, що там сталося.

«Позиція Росії зрозуміла, у всьому звинувачувати Україну, при тому, що є багато незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все те, що вони не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього немає», – сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Керівник ГУР додав, що ситуація досі залишається незрозумілою.

«Якщо це сталося, як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і станом на зараз приховує і надалі трупи? Вона ж мала показати це на весь світ: Дивіться, українці – вбивці! Ну немає трупів, нічого немає», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, 24 січня у Бєлгородській області Росії розбився військовий літак Іл-76. Російське міноборони стверджувало, що в літаку нібито були українські полонені, яких везли на обмін. Водночас українські ЗМІ заявили, що Іл-76 перевозив ракети до комплексів С-300.

Пізніше в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, але цього так і не сталося. Своєю чергою росіяни опублікували «список» з 65 українських полонених, які нібито загинули під час катастрофи. Водночас щонайменше дані принаймні 17 людей з оприлюдненого списку збігаються з даними 17 бійців ЗСУ, яких обміняли ще 3 січня. За словами президента Володимира Зеленського, Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту