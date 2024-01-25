Фото уламків розбитого російського Іл-76

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області РФ, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Про це 25 січня розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

«На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася. Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими», – зазначив Юсов.

Юсов також звертає увагу, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді, за агентурними даними, напередодні доставили лише п’ять тіл.Ця кількість, власне, відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який перебував у складі Військово-космічних сил Росії.

Як писав ZAXID.NET, в Бєлгородській області Росії розбився військовий транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Натомість міноборони Росії заявило, що у літаку нібито летіли 65 українських військовополонених, яких готували до обміну. Цю інформацію активно поширюють кремлівські пропагандисти.

У Головному управлінні розвідки України поінформували, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту російського літака. Водночас в українській розвідці вважають, що росіяни могли навмисно створити загрозу для життя та безпеки українських військовополонених.