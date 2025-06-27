Інцидент трапився в селі Ванчиківці

Житель Буковини отримав умовний термін ув’язнення через те, що він підірвав гранату на подвір’ї знайомого. Внаслідок підриву постраждалий отримав важку травму, а самому підривнику відірвало кисть. В суді обвинувачений Калін Суружіу свою вину визнав повністю і просив суворо не карати.

Випадок з підривом гранати на приватному подвір’ї стався в селі Ванчиківці Чернівецького району близько обіду 3 листопада 2024 року. В поліцію про вибух повідомили місцеві жителі, які чули сильний шум. В результаті вибуху 37-річний та 29-річний чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Під час розслідування з’ясувалося, що гранату на приватне подвір’я приніс житель села Ванчиківці. Після того, як разом з знайомим випив алкоголь, хотів показати вибухівку. Тоді граната і спрацювала.

«Внаслідок вибуху потерпілому спричинено тілесні ушкодження, у формі проникаючого вибухового вогнепального скалкового поранення передньої стінки живота з ушкодженнями селезінки, шлунку, гематома в ділянці лівої нирки, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, як такі, що небезпечні для життя», – йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 19 червня.

В судовому засіданні обвинувачений Калін Суружіу визнав свою провину і розповів, що того самого дня він знайшов гранату на сміттєзвалищі неподалік свого дому. Після того він пішов до свого знайомого, а під час спільного розпивання алкоголю, обвинувачений показав гранату і вона спрацювала. Внаслідок вибуху йому відірвало кисть, а знайомого поранило. В скоєному він щиро розкаявся і просив суворо не карати.

Суддя Новоселицького районного суду Сергій Павлінчук визнав буковинця винним у кримінальному правопорушенні і призначив йому три роки позбавлення волі. Однак потім звільнив його від покарання, замінивши реальний термін на умовний строком на два роки.