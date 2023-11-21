В кюветі автомобіль вдарився об дерево

Смертельна аварія сталася близько 21:30 20 листопада неподалік села Стара Жадова Чернівецького району. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля. Внаслідок аварії 34-річний кермувальник отримав важкі травми та загинув на місці події. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про ДТП в поліцію повідомили водії інших автомобілів, які проїжджали повз і помітили жовтий мікроавтобус у кюветі. На місце аварії виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці з’ясували, що за кермом перебував 34-річний житель селища Берегомет Вижницького району.

«Чоловік, їдучи на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, не впорався з керуванням, допустив з’їзд автівки в кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. В результаті ДТП буковинець отримали тілесні ушкодження не сумісні з життям», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 21 листопада.

Потрапивши в кювет мікроавтобус також вдарився об дерево, яке росло неподалік. Це призвело до того, що транспортний засіб зім’яло. З автомобіля поліцейські дістали тіло загиблого і направили на судово-медичну експертизу. За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Спеціалісти також будуть встановлювати чи перебував водій за кермом на підпитку, чи він був тверезий.