В лікарні для донорки медики влаштували коридор шани

Буковинка стала посмертним донором органів для трьох людей. 67-річна жінка померла від інсульту, а її родичі погодилися на донорство. Печінку та дві нирки пересадили пацієнтам з Києва, Львова та Чернівців. В Чернівецькій обласній клінічній лікарні для донорки медики влаштували коридор шани.

67-літня буковинка померла 31 липня в лікарні. Причиною її смерті став геморагічний інсульт. Родичі пацієнтки погодилися на пересадку органів.

«67-літню пацієнтку було госпіталізовано до лікарні з геморагічним інсультом. Хвороба виявилась несумісною з життям й, попри старання медичних працівників, було діагностовано смерть мозку пацієнтки. У такому стані серцебиття підтримується тільки завдяки дихальної апаратури та великої кількості лікарських засобів», – повідомили в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Після згоди родичів на трансплантацію лікарі визначили пацієнтів, яким була необхідна трансплантація нирок та печінки.

«Забір органів проводили три команди – фахівці Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова НАМН України, які терміново прилетіли до Чернівців гелікоптером, а також фахівці Першого медичного об’єднання міста Львів та Чернівецької обласної клінічної лікарні. Було проведено забір печінки та двох нирок», – зазначили в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

В лікарні Чернівців повідомили, що всі ці органи успішно трансплантовано. Печінку пересадили пацієнту, який перебував у Києві, одну нирку – пацієнту зі Львова, а іншу нирку – пацієнту з Чернівців. Операцію проводили в тій же Чернівецькій обласній клінічній лікарні.