Після невеликого переслідування через ліс, прикордонники все -таки затримали двох контрабандистів

Трьох контрабандистів у горах затримали співробітники Державної прикордонної служби України. Чоловіків з великими чорними ящиками за спинами помітили у карпатському лісі поблизу села Красноїльськ. Коли ж контрабандисти зрозуміли, що їх викрили, то викинули пакунки і намагалися втекти.

Трьох чоловіків прикордонники помітили на одній з гірських ділянок українських Карпат, вони пішки рухалися у напрямку кордону з Румунією. Коли на їхній стежці з'явилися військовослужбовці, то порушники кинули на землю пакунки та почали втікати.

«Не зупинили пачкарів і попереджувальні постріли. В ході переслідування та пошукових дій охоронці кордону затримали двох мешканців села Красноїльськ. Після перевірки прилеглої до кордону місцевості, прикордонники виявили пакунки, в яких знаходилось 2,5 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку України», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Третьому зловмиснику вдалося втекти. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів складає понад 100 тисяч гривень. Обох правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).