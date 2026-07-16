У місті замінять найбільш аварійні тепломережі

У Луцьку розпочинають масштабну реконструкцію теплових мереж, через яку на окремих вулицях можливі тимчасові перебої з постачанням гарячої води. Роботи виконуватимуть у межах другої фази проєкту модернізації системи централізованого опалення, який місто реалізує спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це у четвер, 16 липня, повідомило ДКП «Луцьктепло».

Упродовж цього та наступного тижня комунальники розпочнуть реконструкцію 16 ділянок теплових мереж, де замінять 22 км трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані труби. Насамперед модернізують найбільш зношені магістральні мережі, щоб підвищити надійність теплопостачання та стійкість системи в разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін експлуатації нових мереж становить 50 років.

Насамперед реконструкцію проведуть на таких ділянках:

від ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А до ЦТП на вул. Володимира Івасюка, 10-Б;

від ВТ-56 на вул. Ярослава Мудрого, 44 до ЦТП на вул. Гнідавській, 65-А;

від ВТ-11 на вул. Кравчука, 7-А до ВТ-13 на вул. Кравчука, 13;

від ВТ-2 на вул. Загородній, 3-А до ВТ-7 на вул. Теремнівській, 87-А;

від ВТ-31 на просп. Соборності, 11-Ж до ВТ-28 на просп. Соборності, 19;

від ВТ-15 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-27 на просп. Соборності, 25.

У «Луцьктеплі» попереджають, що через одночасне проведення земляних робіт на кількох об'єктах можливі позапланові перерви у постачанні гарячої води. Про конкретні відключення підприємство повідомлятиме додатково.

Після завершення реконструкції очікують, що втрати теплової енергії в мережах зменшаться, надійність теплопостачання зросте, а кількість аварійних ситуацій скоротиться.

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Нині ДКП «Луцьктепло» експлуатує 131 км теплових мереж, із яких модернізовано лише 23 км. У межах другої фази проєкту планують додатково оновити ще 11 км магістральних тепломереж.

Загальний бюджет другої фази проєкту становить 15,7 млн євро. Із них 10,5 млн євро – кредит ЄБРР, 4,2 млн євро – грант Інвестиційної платформи сусідства ЄС, ще 1 млн євро співфінансує Луцька міська рада. Кредит надано під гарантії уряду Іспанії.