До завершення конкурсу маршрути обслуговуватиме інший перевізник

Луцька міська рада достроково розірвала договір із перевізником автобусних маршрутів №3, №9 та №52. Компанія «Бест Ленад Груп» заявила, що більше не може забезпечувати перевезення пасажирів. Про це ZAXID.NET повідомив заступник начальника відділу транспорту Луцької міськради Олександр Середа.

Рішення ухвалили у середу, 15 липня, під час засідання виконавчого комітету. Із 20 липня маршрути №3 «Гаразджа – Госпіталь», №9 «Теремнівська – Межова» та приміський №52 «Луцьк – Заболотці» тимчасово обслуговуватиме ТОВ «ЛСМ Груп» до визначення нового перевізника за результатами конкурсу.

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«Договір із перевізником розірвали у звʼязку з його зверненням щодо неспроможності обслуговувати ці маршрути. Завтра буде оприлюднене рішення про оголошення конкурсу на нового перевізника», – розповів Олександр Середа.

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Серед основних вимог до нового перевізника:

автобуси категорії М3 класу I (включно з резервним автобусом) з екологічним стандартом не нижче Євро-5;

наявність системи кондиціювання та системи обігріву салону;

низька підлога для безбарʼєрного доступу;

місця для пасажирів пріоритетних категорій;

зовнішні звукові інформатори;

текстова та звукова системи оголошення зупинок у салоні;

відкидні посадкові пристрої для маломобільних пасажирів.

Договір із переможцем конкурсу укладуть на пʼять років.

Додамо, що це вже не перший випадок дострокового розірвання договору з ТОВ «Бест Ленад Груп». У листопаді 2024 року Луцька міськрада припинила співпрацю через порушення умов обслуговування маршрутів №2 та №24. Тоді компанія не випускала на лінію необхідну кількість автобусів, а водії не дотримувалися графіків руху.

Подібна ситуація виникла і в січні 2025 року на маршруті №10, коли пасажири масово скаржилися на великі інтервали між рейсами через недотримання розкладу.

ТОВ «Бест Ленад Груп» зареєстроване у Луцьку в 2020 році та займається міськими й приміськими пасажирськими перевезеннями. Згідно з даними YouControl, директором компанії є Сергій Климʼюк.