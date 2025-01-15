Луцька міська рада розірвала договір із перевізником автобусних маршрутів №10 «Промислова – Потебні» через низку порушень. Зокрема, пасажири скаржились на недотримання графіку руху, через що неодноразово виникав значний інтервал між рейсами.

Як повідомили 15 січня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, ТОВ «Бест Ленад Груп» не дотримувалось умов договору щодо організації пасажирських перевезень за маршрутом №10 «Промислова – Потебні», що пролягає через центральну частину Луцька. Через це депутати ухвалили рішення про дострокове розірвання контракту.

«Основними причинами стали скарги пасажирів на нерегулярність руху, значні інтервали між рейсами, а також виявлені порушення під час перевірок», – зазначили в міськраді.

Так, виконавчий комітет надав право виконувати пасажирські перевезення до 19 червня 2025 року ТзОВ «Санрайз», яке за результатами конкурсу посіло друге місце. Підприємство уже підтвердило готовність забезпечувати перевезення великими автобусами стандарту Євро-5, пристосованими для людей з інвалідністю.

Згідно з даними YouControl, «Санрайз» – підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зареєстроване у 1996 році в Луцьку й спеціалізується у наданні послуг пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення. Власницею підприємства є Олена Голєва, а уповноваженою у справах – Людмила Гневик.

Додамо, що у листопаді 2024 року Луцька міська рада уже достроково розривала контракт з «Бест Ленад Груп», оскільки компанія не дотримувалась умов договору щодо організації пасажирських перевезень за маршрутами №2 «Залізничний вокзал – Конякіна» та №24 «Вересневе – Яремчука Назарія». Зокрема, на маршрути не випускали передбачену кількість транспорту, а водії не дотримувались графіку руху.