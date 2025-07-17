У Тернополі є 56 колонок-качалок

Через аварію та ремонт колектора в Тернополі вже другу добу сім мікрорайонів міста відключили від централізованого водопостачання. Наразі комунальне підприємство «Тернопільводоканал» організувало підвіз питної води та оприлюднило список адрес, де є колонки-качалки.

У водоканалі зазначили, що несправність на одному з найбільших колекторів намагатимуться усунути до 20:00 17 липня. Однак пізніше міський голова Тернополя повідомив, що роботу фахівців ускладнюють природні ґрунти на вулиці Шептицького. Вони болотисті та нестійкі, тому кожну дію спеціалісти змушені виконувати з особливою обережністю.

Щоб забезпечити питною водою мешканців, «Тернопільводоканал» розпочав підвезення спеціальних ємностей за такими адресами:

вул. Романа Шухевича, 20;

вул. Михайла Грушевського, 3;

вул. Новий Світ, 2 (магазин «Рукавичка»);

вул. Бродівська-Лук’яновича;

вул. Білогірська, 18В;

вул. Кривоноса-Миру, 1;

вул. Лучаківського, 14;

вул. Бережанська, 53 (магазин «Карпати»);

вул. Золотогірська, 8.

Звичайну (технічну) воду можна набрати за допомогою колонок-качалок. Таких в місті є 56. Також у місті є три питні бювети.

Перелік колонок-качалок станом на липень 2025 року:

вул. Бережанська, 7;

вул. Бережанська, 55;

вул. Білецька, 19;

вул. Броварна, 10;

вул. Бродівська, 6;

вул. Валова, 7;

вул. Городня, 1;

вул. Гребінки, 12;

вул. Грушевського, 9;

вул. Гнатюка, 20;

вул. Дружби, 1;

вул. Дружби, 6;

вул. Збаразька, 3-5;

вул. Злуки, 55;

вул. Золотогірська, 8;

вул. Квітова, 17;

вул. Квітова, 12;

вул. Київська, 11;

вул. Коновальця, 20;

вул. Корольова, 8;

вул. Купчинського, 14;

вул. Героїв Крут, 11;

вул. Кульчицької, 9;

вул. Куток, 16;

вул. Л.Українки, 33;

вул. Лозовецька, 4;

вул. Лучаковського, 10;

вул. Мазепи, 5;

вул. Микулинецька, 48;

вул. Молодіжна, 14;

вул. Мостова, 13;

вул. Новий Світ, 1;

вул. Над Яром, 8;

вул. Нечая, 29;

вул. Нечая, 4;

вул.Опільського, 12;

вул. Острозького, 45;

вул. Захисників України, 5;

вул. Просвіти, 23;

вул. Савури, 7;

вул. Стадникової, 19;

вул. Садова, 18;

вул. Стуса, 6;

вул. Тернопільська, 2;

вул. Тернопільська, 54;

вул. Тарнавського, 2;

вул. Фестивальна, 20;

вул. Хліборобна,30;

вул. Патріарха Любомира Гузара, 1;

вул. Патріарха Любомира Гузара,15;

вул. Чернівецька,13;

вул. Яблунева, 3;

вул. Чумацька, 25;

вул. 15-те квітня, 5;

вул. 15-те квітня, 27;

вул. 15-те квітня, 45-47.

Перелік бюветів станом на липень 2025: