Через масштабну аварію на колекторі в Тернополі почали розвозити питну воду
У «Тернопільводоканалі» також оприлюднили карту колонок-качалок
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Через аварію та ремонт колектора в Тернополі вже другу добу сім мікрорайонів міста відключили від централізованого водопостачання. Наразі комунальне підприємство «Тернопільводоканал» організувало підвіз питної води та оприлюднило список адрес, де є колонки-качалки.
У водоканалі зазначили, що несправність на одному з найбільших колекторів намагатимуться усунути до 20:00 17 липня. Однак пізніше міський голова Тернополя повідомив, що роботу фахівців ускладнюють природні ґрунти на вулиці Шептицького. Вони болотисті та нестійкі, тому кожну дію спеціалісти змушені виконувати з особливою обережністю.
Щоб забезпечити питною водою мешканців, «Тернопільводоканал» розпочав підвезення спеціальних ємностей за такими адресами:
- вул. Романа Шухевича, 20;
- вул. Михайла Грушевського, 3;
- вул. Новий Світ, 2 (магазин «Рукавичка»);
- вул. Бродівська-Лук’яновича;
- вул. Білогірська, 18В;
- вул. Кривоноса-Миру, 1;
- вул. Лучаківського, 14;
- вул. Бережанська, 53 (магазин «Карпати»);
- вул. Золотогірська, 8.
Звичайну (технічну) воду можна набрати за допомогою колонок-качалок. Таких в місті є 56. Також у місті є три питні бювети.
Перелік колонок-качалок станом на липень 2025 року:
- вул. Бережанська, 7;
- вул. Бережанська, 55;
- вул. Білецька, 19;
- вул. Броварна, 10;
- вул. Бродівська, 6;
- вул. Валова, 7;
- вул. Городня, 1;
- вул. Гребінки, 12;
- вул. Грушевського, 9;
- вул. Гнатюка, 20;
- вул. Дружби, 1;
- вул. Дружби, 6;
- вул. Збаразька, 3-5;
- вул. Злуки, 55;
- вул. Золотогірська, 8;
- вул. Квітова, 17;
- вул. Квітова, 12;
- вул. Київська, 11;
- вул. Коновальця, 20;
- вул. Корольова, 8;
- вул. Купчинського, 14;
- вул. Героїв Крут, 11;
- вул. Кульчицької, 9;
- вул. Куток, 16;
- вул. Л.Українки, 33;
- вул. Лозовецька, 4;
- вул. Лучаковського, 10;
- вул. Мазепи, 5;
- вул. Микулинецька, 48;
- вул. Молодіжна, 14;
- вул. Мостова, 13;
- вул. Новий Світ, 1;
- вул. Над Яром, 8;
- вул. Нечая, 29;
- вул. Нечая, 4;
- вул.Опільського, 12;
- вул. Острозького, 45;
- вул. Захисників України, 5;
- вул. Просвіти, 23;
- вул. Савури, 7;
- вул. Стадникової, 19;
- вул. Садова, 18;
- вул. Стуса, 6;
- вул. Тернопільська, 2;
- вул. Тернопільська, 54;
- вул. Тарнавського, 2;
- вул. Фестивальна, 20;
- вул. Хліборобна,30;
- вул. Патріарха Любомира Гузара, 1;
- вул. Патріарха Любомира Гузара,15;
- вул. Чернівецька,13;
- вул. Яблунева, 3;
- вул. Чумацька, 25;
- вул. 15-те квітня, 5;
- вул. 15-те квітня, 27;
- вул. 15-те квітня, 45-47.
Перелік бюветів станом на липень 2025:
- бульв. Данила Галицького (біля «Нової пошти»);
- вул. Пилипа Орлика, 4;
- бульв. Пантелеймона Куліша, 7.