Чоловік продавав підроблені пральні порошки торговельних марок «ARIEL», «Lenor» та «TIDE»

Садгірський районний суд Чернівців засудив чернівчанина за незаконне використання торгівельних марок та брендів. Обвинувачений отримав штраф за те, що продавав підроблену побутову хімію на мільйони гривень. Під час обшуків в нього виявили майже 1500 одиниць різних порошків, засобів для прання відомих брендів Ariel, Lenor та Tide.

Правоохоронці встановили, що на початку квітня 2024 року обвинувачений Віталій Попов закупив засоби побутової хімії. Наразі правоохоронці ще не встановили, в кого саме, однак зазначили, що побутову хімію чернівчанин придбав у різному вигляді та упакуваннях невідомого походження з нанесеними на упакування позначеннями торговельних марок Ariel, Lenor та Tide. Пральні порошки обвинувачений зберігав на орендованому складі в Чернівцях, йдеться у вироку Садгірського районного суду від 16 квітня.

Загалом правоохоронці під час обшуку встановили, що в цьому орендованому складі зберігалося 1495 одиниць різних об’ємів та форм підроблених побутових хімічних засобів. Відповідно до експертизи, розмір матеріальної шкоди, завданої компанії The Procter & Gamble Company, що володіє марками Ariel, Lenor та Tide, становить 1,4 млн грн.

У суді обвинувачений своє провину визнав повністю і просив затвердити суддю підписану угоду з прокурором про визнання винуватості. Згідно з цією угодою Віталій Попов повинен сплатити штраф в розмірі 51 тис. грн. Представник компанії The Procter & Gamble Company також підписав таку угоду.

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним Віталія Попова і призначив йому штраф в розмірі 51 тис. грн. Також чернівчанин має сплатити понад 19 тис. грн за судові експертизи. Підроблені пральні порошки конфіскували. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.