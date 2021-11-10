Екс-заступник нововолинського міського голови виписував премії своїй двоюрідній сестрі, яка працювала в управлінні освіти

Екс-заступник нововолинського міського голови Андрій Сторонський заплатить 3400 грн за преміювання своєї двоюрідної сестри на 30 тис. грн. Відомо, що жінка, яка працювала начальницею управління освіти міськради, отримувала доплати протягом 2020 року. Суд першої інстанції визнав Андрія Сторонського винним у порушенні статті про конфлікт інтересів та призначив йому мінімальне покарання: штраф 3400 грн. З таким рішенням чиновник не погодився і подав апеляцію. Втім, як стало відомо 10 листопада, Волинський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції.

Як йдеться у постанові Нововолинського міського суду від 10 вересня, екс-заступника нововолинського міського голови Андрія Сторонського визнали винним у порушенні конфлікту інтересів. Упродовж червня, липня і листопада 2020 року він виписував премії своїй двоюрідній сестрі, яка працювала начальницею управління освіти. Загалом вона отримала 30 тис. грн премій.

Суд першої інстанції визнав посадовця винним у порушенні ч.2 ст.172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Санкція статті передбачає штраф від 3400 до 6800 грн. Андрію Сторонському призначили мінімальні 3400 грн. Але навіть з такою сумою штрафу чиновник не погодився і подав апеляцію.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, Волинський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу. Тож рішення Нововолинського міського суду залишилось без змін.