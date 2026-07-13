За словами ветеринарів, така поведінка цілком природна для котів

У спекотні літні дні може здатися дивним те, що кіт добровільно влаштовується на сонячному підвіконні, хоча температура й без того висока. Однак, за словами ветеринарів, така поведінка цілком природна. Catster розповідає, чому коту так подобається лежати на сонці.

Чому коти люблять спеку?

Нормальна температура тіла кота становить від +37,2 °C до +39,2 °C, що значно вище за середню температуру в більшості осель. Якщо у вашому домі відчувається прохолода, не дивно, що ваш улюбленець хоче лежати на сонці попри спеку.

Тепло також дає вашому коту фізичні переваги. Дослідження показують, що зовнішня температура в діапазоні від +30 °C до +38 °C є ідеальною для терморегуляції вашого кота. За таких температур коту не доводиться витрачати енергію на те, щоб зігрітися або охолодитися.

І хоча ваш кіт може чудово почуватися в спеку, йому все одно потрібен доступ до тіні. Коти теж можуть отримати тепловий удар, якщо температура їхнього тіла досягне +40 °C або вище. Щоб запобігти тепловому удару, вам доведеться обмежити час перебування кота на сонці, коли на вулиці спекотно.

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Завжди переконуйтеся, що у вашого кота є доступ до прохолодних, затінених місць та достатньої кількості води, коли на вулиці спекотно.