Це не випадково: чому кіт сідає на клавіатуру саме тоді, коли ви працюєте
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Багато власників котів помічали, що варто лише сісти за комп’ютер, як улюбленець одразу намагається влаштуватися зручніше на клавіатурі. Така поведінка не є випадковою – у неї є кілька цілком зрозумілих причин. Catster розповідає, навіщо кіт це робить.
Чому коту подобається сидіти на вашій клавіатурі?
Йому потрібна увага.
Під час роботи ви зосереджуєтеся на екрані й майже не звертаєте уваги на домашнього улюбленця. Для кота клавіатура стає найпростішим способом опинитися в центрі подій та привернути вашу увагу.
Коту комфортно там спати.
Якщо ви користуєтеся ноутбуком, він годинами лежить у вас на колінах, а це означає що він пахне вами. На думку вашого кота, це ідеальне місце, щоб згорнутися калачиком і просто подрімати. Тут пахне вами, комфортно і тепло, тому це ідеальних для улюбленця місце.
Цікавість.
Коти – допитливі істоти, і вони навчаються, спостерігаючи за тим, що ви робите. Можливо, вашому коту цікаво, що ви робите, коли сідає на клавіатуру. Він бачить як ви дивитесь на рухомі об’єкти на екрані, і думає, що це гра.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google