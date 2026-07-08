Така поведінка може дивувати власників, однак у більшості випадків вона пояснюється простими звичками котів

Багато котів охочіше п’ють воду з-під крана, ніж із власної миски. Така поведінка може дивувати власників, однак у більшості випадків вона пояснюється простими звичками котів. Catster розповідає, чому ваш кіт так любить пити з-під крана.

Чому кіт п’є лише з-під крана?

Інстинкт.

У природі стояча вода може бути забрудненою, тому багато котів інстинктивно тягнуться до джерел, де вода рухається. Саме тому вода з-під крана привертає їхню увагу більше, ніж вода в мисці.

Безпека.

Ваш кіт може пити прямо з крана, а не з миски, тому що йому просто зручніше перебувати на висоті. Розташування миски може не подобатися вашому улюбленцю, тому він може відчувати себе вразливим під час пиття.

Захоплення.

Якщо ваш кіт особливо грайливий, рух проточної води може здаватися йому цікавішим, ніж нерухома рідина в мисці.

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Чистота.

Кіт може уникати своєї миски з водою, якщо вона розташована поруч із лотком для туалету або мискою з кормом. Деякі коти не люблять пити і їсти в одному й тому ж місці.

Проблеми з мискою для води.

Ваш кіт може пити з крана, якщо йому не подобається миска для води. Деякі коти віддають перевагу керамічним або металевим мискам порівняно з пластиковими.