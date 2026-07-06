Така реакція може виникати з кількох різних причин

Багато котів одразу тікають, щойно чують звук пилососа. Хоча найчастіше це пов’язують із гучним шумом, насправді така реакція може виникати з кількох різних причин. Catster пояснює, чому багато котів бояться пилососа.

Чому коти бояться пилососа?

Відсутність соціалізації та контакту.

Соціалізація потрібна не лише собакам. Рання соціалізація кошенят – звикання до нових людей, тварин, ситуацій та предметів, таких як страшний пилосос, – є важливим етапом їхнього розвитку. Власникам потрібно обережно знайомити кошенят із новими речами, з якими вони регулярно стикатимуться в дорослому віці, щоб вони могли реагувати на них із впевненістю, а не зі страхом чи тривогою.

Генетика.

Генетична схильність кота відіграє важливу роль у його реакції на гучні звуки. Деякі коти від природи бояться майже всього і схильні тікати від будь-яких шумів, ситуацій і навіть несподіваних гостей. На відміну від собак, які можуть намагатися втекти, коти часто ховаються й шукають притулку в будинку – наприклад, у шафі, під ліжком або високо на кухонній шафі.

Попередній досвід.

Якщо ваш кіт раніше злякався пилососа, це може перерости у справжню фобію. Ймовірно, у кота сформувалася сильна негативна асоціація з пилососом.

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Характер.

Деякі коти загалом мають боязкий або лякливий характер. Кіт, який боїться грому чи феєрверків, може також злякатися пилососа.

Сам шум.

Деякі пилососи просто гучніші за інші, тому існує ймовірність, що раптового гучного звуку від такого пилососа буде достатньо, щоб налякати вашого кота. І навпаки, тихіший пилосос може не так сильно лякати вашого улюбленця, і він навіть може з цікавістю торкатися його лапою.