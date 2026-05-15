У більшості випадків агресія має конкретні тригери

Раптові напади котів на власників часто виглядають безпричинними, однак ветеринари пояснюють, що в більшості випадків агресія має конкретні тригери. Pet MD розповідає, що саме провокує агресію у котів.

Чому ваш кіт нападає на вас без причини?

Ігрова агресія.

Хоча ігрова агресія може виникати між котами-товаришами по іграх, вона також може траплятися, коли кіт грається з вами або кимось іншим із членів родини. Якщо під час гри руки людини розташовані занадто близько до кота, він може вкусити, подряпати або навіть накинутися на неї, що може призвести до травм. Під час нападів ігрової агресії коти можуть вискакувати з-під ліжка.

Але з ігровою агресією можна впоратися, ігноруючи кота та виходячи з кімнати під час гри, якщо вона стає занадто інтенсивною. Також корисно не дозволяти котам ховатися під ліжками, якщо вони схильні кидатися під час гри. Спробуйте хвалити та винагороджувати бажану поведінку під час гри ласощами.

Агресія, спричинена погладжуванням.

Цей тип агресії виникає, коли кіт або надмірно збуджується під час погладжування, або негативно реагує на небажані дотики. Спочатку коту можуть навіть подобатися погладжування, але потім він може захотіти, щоб ви припинили.

Агресія, спричинена погладжуванням, може також виникати під час підйому кота на руки або під час гігієнічних процедур, таких як розчісування, купання та підстригання кігтів.

Під час епізодів агресії, спричиненої погладжуванням, кота слід залишити в спокої, особливо якщо він їсть. Якщо ви хочете навчити кота не проявляти агресію під час погладжування, винагороджуйте його за спокій під час коротких сеансів погладжування, а потім подовжуйте їх, доки кіт залишається спокійним. Однак ніколи не гладьте кота проти його волі.

Агресія, викликана страхом.

Подібна агресія може бути спрямована на незнайому людину, яка заходить до помешкання або в простір кота, і може проявлятися у вигляді нападу, дряпання, кусання, шипіння або гарчання. Коти також можуть кидатися на людей у таких місцях, як ветеринарні клініки та салони по догляду за тваринами, які коти асоціюють із негативними переживаннями, такими як ін’єкції та фізичне обмеження рухів.

Котам, які проявляють агресію, викликану страхом, до людей, може знадобитися поступове звикання до стресових ситуацій.

Щоб запобігти нападам, кота потрібно помістити в тихе, окреме приміщення з їжею, водою, лотком для туалету та лежанкою, щоб кіт почувався комфортно.

Територіальна агресія.

Коти, які виявляють агресію, пов’язану зі статусом або територією, можуть кидатися, кусати чи дряпати людей, що заходять на їхню територію, незалежно від того, чи це незнайомці, чи знайомі. Кіт також може перекривати доступ до кімнат як тактику домінування.

Ігнорування кота зазвичай є найефективнішим довгостроковим рішенням, поряд із заохоченням спокійної та мирної поведінки щодо інших.

Материнська агресія.

Кішка, яка нещодавно народила, буде збудженою і нападе на знайомих людей або незнайомців, які наближаються до кошенят. Допомогти може забезпечення тихого, спокійного та приватного простору для матері-кішки.

Також обмежте кількість людей, які відвідують ваш дім, та уникайте контакту з матір’ю-кішкою та кошенятами, якщо мати виявляє ознаки агресії. Материнська агресія повинна зменшуватися з часом, у міру того як кошенята ростуть.

Перенаправлена агресія.

Коли коти не можуть відреагувати на загрозливий подразник за межами своєї території, вони можуть проявляти перенаправлену агресію щодо інших котів у домі або щодо людей. З агресією, перенаправленою на людей, можна боротися так само як і з агресією, перенаправленою на інших котів.

Щоб розв’язати проблему перенаправленої агресії щодо людей, спробуйте спрямувати агресивні імпульси на більш відповідні об’єкти, такі як різноманітні іграшки з різною текстурою.

Котам також може бути корисно більше гратися протягом дня, щоб витратити енергію та забезпечити достатню розумову стимуляцію. Ви також можете скоригувати поведінку, усунувши зовнішні загрози, наприклад, закривши вікна, якщо ваш кіт реагує на незнайомих котів чи інших тварин на вулиці.