Ви могли помітити, як ваш улюбленець завмирає перед дзеркалом, насторожено вдивляючись у відображення або навіть шипить на нього. Через це виникає питання: чи розуміють коти, що бачать самих себе? Ветеринари та науковці кажуть, що однозначної відповіді немає, однак більшість наукових даних свідчить про те, що коти, ймовірно, не впізнають себе у дзеркалі так, як це роблять люди. PetMD розповідає, що бачать коти у дзеркалі.

Чи можуть коти впізнавати себе в дзеркалі?

Усвідомлення того, що це саме ти дивишся на себе у дзеркалі, може здаватися очевидним, але це справжній інтелектуальний подвиг. Вже протягом десятиліть вчені використовують тест на саморозпізнавання у дзеркалі (також відомий як MSR або тест із міткою) для оцінки самосвідомості у людей і тварин.

Процедура може відрізнятись в різних дослідженнях, але тести MSR полягають у тому, що тварин ставлять перед дзеркалом. Коли тварина звикає до дзеркала, дослідник позначає маркером, наклейкою або плямою фарби, ту частину тіла тварини, яку вона не може легко побачити (наприклад, обличчя або шию).

Якщо тварина починає досліджувати видиму позначку на своєму тілі, дивлячись на себе в дзеркало, вважається, що вона пройшла тест. Іншими словами, тварина побачила щось незвичайне на своєму тілі, коли дивилася в дзеркало, що продемонструвала розуміння того, що її відображення є її власним образом.

Деякі тварини, такі як людиноподібні мавпи, слони, дельфіни та сороки, пройшли тест на дзеркальне самопізнання, але багато інших – ні. Хоча ретельних тестів із використанням дзеркал для котів ще не проводилося, в одному з недавніх досліджень, де використовувалися відео з ютубу, було зроблено висновок, що коти не можуть впізнати себе в дзеркалі.

Про що думають коти, коли бачать себе у дзеркалі?

Коли дивишся відео, на яких коти бачать себе у дзеркалі, стає очевидно, що вони розуміють: відбувається щось важливе. Мову тіла котів можна розділити на дві категорії:

Агресивна. Вигнута спина, настовбурчене хутро та пухкий хвіст, що рухається туди-сюди, — це все ознаки збудження та агресії у котів. Часто коти виявляють ознаки агресії, бо вони налякані та відчувають, що їм потрібно захищатися. Якщо ваш кіт виявляє ознаки агресії, дивлячись у дзеркало, спробуйте відвернути його увагу ласощами для котів або іграшкою-паличкою.