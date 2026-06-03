Це нормальна поведінка, яка часто пов'язана з природними особливостями, досвідом або станом здоров’я кота

Всі коти різні, тому деякі домашні улюбленці можуть категорично не любити, коли їх беруть на руки. І це нормальна поведінка, яка часто повʼязана з природними особливостями, досвідом або станом здоров’я кота. Catster розповідає, чому ж кіт не любить, коли його тримають на руках.

Неприродна позиція для котів.

У природі коти не підіймають одне одного та не перебувають у стані, коли їх повністю відривають від землі. Для них це виглядає як обмеження руху, тому така поза може викликати дискомфорт або настороженість.

Відчуття втрати контролю.

Деякі коти дуже самостійні і можуть сприйняти це як прояв неповаги, якщо ви піднімете їх, коли вони явно цілком здатні піднятися самостійно.

Якщо ваш кіт любить перебувати високо, але не любить, коли його підіймають, забезпечте йому місця для відпочинку, такі як стовпчики для лазіння та дряпання або спеціальні полички та яруси для котів, які можна прикріпити до стін.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Страх або тривожність.

Думка про те, що його піднімуть і понесуть, може бути жахливою для вашого кота, і коли цей страх охопить його, він навіть не помітить, що це робите саме ви.

Навіть якщо підняття на руки безпосередньо його не лякає, він може відчувати страх, оскільки йому буде складніше втекти від небезпеки або загрози. Якщо у вас кіт, який легко лякається гучних звуків або раптових рухів, ймовірно, саме страх заважає йому, коли його підіймають на руки.

Попередні негативні враження.

Коти теж вчаться на власному досвіді. І якщо ви взяли до себе дорослого кота, ви не маєте повного уявлення про те, яким було його попереднє життя або які випробування йому довелося пережити, перш ніж він потрапив до вас.

Якщо кіт зазнав будь-якого насильства з боку колишнього власника чи іншої людини, цілком зрозуміло, що він боятиметься, коли ви братимете його на руки.

Коту не подобається, коли його обмежують у рухах.

Зазвичай, підіймаючи кота, ми обхоплюємо його руками або обіймаємо. Ми робимо це, щоб він не впав, але коту може не подобатися таке фізичне обмеження, навіть якщо він не проти, щоб його взяли на руки.

Кіт відчуває біль.

Іншою причиною, через яку ваш кіт може не любити, коли його тримають або підіймають, є біль. Якщо раніше ваш кіт любив або принаймні терпів, коли його брали на руки, але тепер ненавидить це, можливо, настав час для візиту до ветеринара. Кіт може страждати від фізичної травми або чогось, що ви не можете побачити, тому без професійної допомоги тут не обійтися.