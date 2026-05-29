Напевно ви часто помічаєте, що ваш улюбленець може раптово почати облизувати руки, волосся чи навіть обличчя. Для людей така поведінка іноді здається незвичною, однак для котів це цілком природний спосіб спілкування. Cats розповідає, що ж означає така поведінка.

Чому кіт облизує ваше обличчя?

Кіт доглядає за вами.

Коти багато часу приділяють догляду за собою, щоб підтримувати здоров’я шкіри та шерсті. Це частина їх щоденного догляду і виглядає доволі мило. Коли кіт облизує вам обличчя, цілком можливо, що він просто так доглядає за вами, ніби допомагає вам залишатися чистими й охайними.

Йому подобається ваш запах.

У котів дуже розвинені нюх і смак, а орган Якобсона на піднебінні допомагає їм уловлювати навіть найтонші запахи. А котячий язик переносить частинки запаху до піднебіння, то їхній нюх і смак тісто пов’язані між собою.

Якщо ваш кіт живе з вами вже певний час, він сприймає ваш запах як щось заспокійливе, тому може облизувати вас, щоб відчути його ще сильніше.

Також коту можу подобатися солонуватий смак вашого поту. Ще одна причина, чому кіт починає облизувати ваше обличчя – це якщо ви щойно поїли щось смачне.

Він хоче вашої уваги.

Якщо кіт вилизує свого господаря, таким чином він проявляє свою прихильність. Крім того, багато котів не люблять, коли їх ігнорують, особливо перед годуванням або якщо вони певний час були самі вдома. І якщо ви не реагуєте на нявкання, муркотіння або третя об ноги, кіт може почати вам вилизувати, щоб привернути увагу.

Він позначає вас своїм запахом.

Навколо носа й рота у котів розташовані пахучі залози, тому, коли вони облизують вас, їхній запах переноситься на вас. Це називається алогрумінгом і допомагає зробити ваш запах більш «своїм» для них. Коли коти оточені знайомим ароматом, вони почуваються спокійніше.