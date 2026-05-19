Нове дослідження показало, що домашні коти значно частіше нявкають до чоловіків, ніж до жінок

Коти можуть поводитися по-різному залежно від того, з ким саме взаємодіють. Нове дослідження показало, що домашні коти значно частіше нявкають до чоловіків, ніж до жінок. Sciencealert розповідає, що означає така поведінка.

Що саме з’ясували дослідники?

Дослідження, проведене під керівництвом команди з Університету Анкари (Туреччина), базується на відеозаписах, зроблених 31 власником котів. Кожен учасник фіксував реакції своїх котячих друзів після повернення додому, дотримуючись інструкції поводитися якомога природніше.

Згідно з повідомленням The New York Times, чоловіки-власники отримували в середньому 4,3 звукових сигнали (нявкання, муркотіння або щебетання) протягом перших 100 секунд після входу у двері, порівняно з середнім показником 1,8 звукового сигналу для жінок-власниць. Це суттєва різниця, на яку не впливали вік, стать чи порода кота.

«Наші результати показали, що коти частіше видавали звуки на адресу чоловіків-доглядачів, тоді як жоден інший демографічний фактор не мав помітного впливу на частоту чи тривалість привітань», – пишуть дослідники у своїй статті.

Всього дослідники розглянули 22 різних типи поведінки, включаючи позіхання (часто ознака стресу у котів) та поведінку, пов’язану з їжею (включно з підходом до миски з їжею). І вокалізація була єдиною поведінкою, яка змінювалася залежно від статі власників.

Дві групи поведінкових реакцій зазвичай відбувалися разом: соціальні реакції (включаючи підняття хвоста та тертя об власника) та реакції заміщення (коти трясли тілом та чухалися). Дослідники стверджують, що це свідчить про різноманітні сигнали, які коти можуть надсилати, вітаючи когось.

Вокалізація не мала тісного зв’язку з жодною з цих груп поведінки, що свідчить про те, що коти керують нею самостійно – і це не обов’язково пов’язано з іншими аспектами цього дослідження, такими як бажання їсти чи туга за господарем.

Хоча дослідники не заглиблювалися в причини такої поведінки, у них є певні припущення: жінки, як правило, приділяли котам більше уваги, зазвичай краще розпізнавали їхні емоції та частіше імітували котячі звуки.

«Тому цілком можливо, що чоловіки-господарі потребують більш виразних звуків, щоб помітити та відреагувати на потреби своїх котів, що, своєю чергою, підсилює схильність котів використовувати більш цілеспрямоване та часте вокальне поводження, щоб привернути їхню увагу», – пишуть дослідники.

Це також доповнює ті знання, які вже мають експерти щодо того, як коти можуть використовувати своє нявкання, щоб привернути нашу увагу, виявити прихильність та висловити невдоволення.