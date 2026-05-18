Багато власників котів стикаються з однаковою проблемою – улюбленець спить удень, а вночі починає бігати квартирою, нявкати або будити господарів. Ветеринари пояснюють, що така поведінка є природною для котів, однак її можна частково скоригувати за допомогою правильного режиму та щоденних звичок. Pet MD розповідає, як привчити кота спати вночі.

Чому кіт активний вночі?

За своєю природою люди є денними істотами, тобто ми не спимо вдень і спимо вночі. Можна подумати, що коти, мабуть, нічні тварини, але це не зовсім так. Коти належать до так званих сутінкових тварин.

Сутінкові тварини зазвичай найбільш активні пізно ввечері та рано вранці – тобто саме тоді, коли ми відпочиваємо, вони набирають обертів. Це піковий час, коли кішки воліють гратися, полювати та виконувати всі свої основні справи.

У дикій природі це також час, коли багато гризунів прокидаються і починають рухатися, тому це ідеальний час полювати. І багато котів зберегли ці звички.

Як правило, коти сплять 18 годин на добу, розділивши цей час на кілька етапів тривалістю в середньому по 78 хвилин. Вони сплять як вдень, так і посеред ночі, а прокидаються й активізуються саме тоді, коли ми збираємося лягати спати, і знову незадовго до того, як ми хочемо прокинутися. І це може стати справжньою проблемою.

Як привчити кота спати вночі?

Так само як деякі люди є «совами», а інші – «жайворонками», у більшості котів цикли сну та неспання можуть бути досить стабільними. І не завжди вдається переконати їх змінити свої звички. Але якщо ваш кіт будить вас вночі, є кілька речей, які ви можете спробувати.

Спробуйте довше не давати коту засинати.

Мабуть, найпростіший спосіб – не давати коту влаштовувати кілька сеансів сну. Якщо вам вдасться тримати кота на ногах більшу частину вечора, він, можливо, буде достатньо втомленим, щоб заснути, коли настане час вам лягати спати.

Ігри з вашим котом, можуть бути ефективними для стомлення котів, які до цього схильні. Чим довше ви зможете тримати кота в стані бадьорості, тим більша ймовірність, що він засне разом з вами.

Забезпечте коту розваги, поки вас немає вдома.

Такі ігри також допомагають вирішити ще одну поширену причину, через яку коти не дають вам спати вночі – нудьгу та самотність. Якщо ваш кіт цілий день залишається вдома сам, поки ви на роботі, він може дуже хотіти провести з вами час увечері. На жаль, це може заважати вам розслабитися перед сном.

Якщо ви будете тримати кота в тонусі та займати протягом дня, поки вас немає, це може допомогти йому заспокоїтися ввечері. Використовуйте інтерактивні іграшки, якими кіт може гратися самостійно впродовж дня.

Нагодуйте кота невеликою порцією перед сном.

Коти, як і ми, зазвичай засинають після їди, тому якщо запропонувати їм невелику порцію безпосередньо перед сном, це може спонукати їх поїсти й лягти спати. А якщо ваш кіт любить будити вас, щоб поїсти – особливо рано-вранці – спробуйте налаштувати автоматичну годівницю, щоб вона видавала їжу саме в цей час.

Обладнайте окреме місце для сну.

Якщо жодна з інших ідей не спрацювала, можливо, вам доведеться взяти під контроль власний простір і закрити двері. Ви також можете облаштувати зручне «місце для кота», де ваш кіт зможе провести ніч, але не зможе вам заважати. Це може бути просто кімната, обладнана їжею, водою, іграшками та лотком для туалету.

Намагайтеся не реагувати на вимоги, якщо це не є необхідним.

Якщо ваш кіт просто хоче, щоб ви встали, щоб погратися або принести їжу, а ви реагуєте тим, що встаєте лише для того, щоб він дав вам спокій, то тепер це ви навчилися реагувати на його вимоги, а не навпаки.

Як би це не було важко, повністю ігноруйте таку поведінку і вживайте заходів на наступну ніч, щоб запобігти їй. Однак, якщо ваш кіт старший і раптом став більш вимогливим вночі, відведіть його до ветеринара і не ігноруйте цю поведінку.

Будьте терплячі.

Багатьох котів можна навчити нормально спати всю ніч. Однак для корекції такої поведінки потрібні час, терпіння та розуміння, але аж ніяк не покарання.

Кошенятам може знадобитися час, щоб виробити здорові звички, а дорослим котам потрібна підтримка, щоб змінити звички, які вони вже виробили.

Важливо пам’ятати, що такі поради не варто використовувати на літніх котах, які вночі не можуть заснути і виють. У них може бути низка медичних проблем, через які вони вночі можуть потребувати уваги. Як правило, ці коти раніше поводилися добре, але потім раптом почали ходити вночі і вити. Якщо це так, якнайшвидше покажіть кота ветеринару для огляду, щоб визначити, чи є якесь приховане захворювання.