З боку це може виглядати агресивно, однак у більшості випадків така поведінка є природною для котів

Власники кількох котів часто помічають дивну поведінку: одна тварина раптово хапає іншу за шию. З боку це може виглядати агресивно, однак у більшості випадків така поведінка є природною для котів і пов’язана з інстинктами, грою або соціальними взаєминами. Catster розповідає, чому ж коти кусають одне одного за шиї.

Чому коти кусають одне одного за шиї?

Соціальне самоствердження та територіальність.

У природі коти зазвичай є поодинокими тваринами, але домашні коти, що мешкають у помешканнях, можуть змагатися за територію або ресурси в будинку, якщо їх там декілька. Під час початкового встановлення територій та структури своїх соціальних відносин часто спостерігається агресія, що включає шипіння, переслідування, махання лапами та кусання. Кусання інших котів, особливо за потилицю, є частиною цього соціального самоствердження. Після зміцнення стосунків помітна агресія трапляється рідко, за умови, що середовище залишається стабільним і немає фізичних порушень. Іноді кіт може кусати іншого кота за шию, не пошкоджуючи шкіру, щоб нагадати про своє місце на цій території та підтвердити характер своєї соціальної структури.

Спарювання.

Якщо ви коли-небудь бачили, як коти спаровуються, то знаєте, що це не виглядає ніжно. Частиною ритуалу спарювання є те, що котик кусає кішку за потилицю. Ймовірно, це робиться для демонстрації домінування та щоб утримати самку на місці. Зазвичай ці укуси не настільки агресивні, щоб пошкодити шкіру.

Гра.

Деякі коти люблять грати в грубі ігри, і кусання та дряпання – це просто частина гри. Ви можете побачити, як один з ваших котів накидається на спину іншого і кусає його за потилицю, але під час гри коти частіше кусають передню частину шиї.

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Для кошенят гра є формою відпрацювання мисливських навичок, а дорослі коти кусають свою здобич за горло, щоб убити її. Якщо це відбувається під час гри, таке кусання не повинно боліти коту, якого кусають. Але надто активний кіт може ненавмисно вкусити іншого кота занадто сильно.

Материнська турбота.

Кішки кусають кошенят за потилицю, щоб переносити їх, і ви також можете помітити, як кішка кусає за потилицю кошеня, яке не хоче піддаватися догляду або просто погано поводиться. Це один із способів, за допомогою якого мати дисциплінує кошенят і вчить їх виживанню та правильній поведінці. Таке кусання зазвичай м’яке, щоб не нашкодити кошеняті, і більше нагадує попередження, встановлення меж або наказ.

Агресія.

Кусання за шию як форма агресії – це ступінь вище, ніж використання кусання для утвердження соціальних відносин. Якщо кішка проявляє агресію, вона навряд чи буде кусати лише за шию, і є велика ймовірність, що вона пошкодить шкіру як зубами, так і кігтями. Якщо ваші коти грубо поводяться один з одним і будь-хто з них сичить, виє або виявляє ознаки страху, то настав час розборонити їх, щоб усі могли заспокоїтись.