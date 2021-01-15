У випуску докладно про найважливіші теми п'ятниці, 15 січня: Чи вплинули обмеження на поширення коронавірусу і яка ситуація з ковідом в Україні у порівнянні з європейськими країнами.

Штрафи за обслуговування неукраїнською у закладах сфери послуг після 16 січня.

Купувати чи не купувати білоруські автобуси? Таке питання раптом стало темою дискусії у Львові. Компанія МАЗ перемогла у тендері на закупівлю громадського транспорту, але на остаточне рішення тепер впливають не лише економічні, а й політичні фактори. Розмова про цю ситуацію з мером Львова Андрієм Садовим. Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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