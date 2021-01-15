«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 15 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 22:41 0
У випуску докладно про найважливіші теми п'ятниці, 15 січня:
- Чи вплинули обмеження на поширення коронавірусу і яка ситуація з ковідом в Україні у порівнянні з європейськими країнами.
- Штрафи за обслуговування неукраїнською у закладах сфери послуг після 16 січня.
- Купувати чи не купувати білоруські автобуси? Таке питання раптом стало темою дискусії у Львові. Компанія МАЗ перемогла у тендері на закупівлю громадського транспорту, але на остаточне рішення тепер впливають не лише економічні, а й політичні фактори. Розмова про цю ситуацію з мером Львова Андрієм Садовим.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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