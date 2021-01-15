«Гроші поруч – тільки ми не вміємо їх отримати і не знаємо як».

В Україні - українська. Надаєте послуги? То, будь ласка, рідною. Від суботи набуває чинності 30 ст. закону про мову. Використали батарейки - не викидайте у смітник. У місті небезпечні відходи збирає еко-бус. Невдовзі їх відправлять на утилізацію у Польщу. Пішоходи-невидимки. Як вберегти своє життя на дорозі, якщо темно і для водіїв ви мало помітні. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+301

Станом на 15 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 31 607 (+301 за попередню добу).

Український уряд відмовився від продовження локдауну

В Україні не будуть продовжувати жорсткий карантин, який діє з 8 по 24 січня.

У горах на Закарпатті другий день шукають 25-річного львів’янина

Чоловік заблукав під час сходження на гору Піп Іван Мармароський 14 січня. До його пошуків залучили також прикордонників, оскільки гора розташована на кордоні з Румунією.

«Гроші поруч – тільки ми не вміємо їх отримати і не знаємо як»

Ірина Гримак – перша жінка, що очолила Львівську обласну раду, у нашій студії.

Двічі позбавлений прав 28-річний львів’янин нетверезим вчинив ДТП

Водій автомобіля ВАЗ вчинив подвійну ДТП на вул. Патона. Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищив норму у понад 14 разів.

Чотирьох медиків у Новому Роздолі підозрюють у смерті вагітної дівчини

За версією слідства, медики не призначили дівчині правильне лікування і це призвело до її смерті.

Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 15-17 січня

Комедія «Чоловік моєї дружини», опера «Коли цвіте папороть», фестиваль «Велика коляда» та онлайн-фест Стефанії Туркевич.