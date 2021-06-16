У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 16 червня:

Від парламентської фракції «Голосу» вже офіційно відкололися десятеро депутатів. Вони створили власне об’єднання під назвою «Справедливість». Обговоримо ситуацію з головою фракції «Голосу» у Львівській міській раді Віталієм Троцем.

Чи відбудеться реформа охорони здоров’я у Львові? Завтра на сесії міської ради вже втретє розглядатимуть створення медичних об’єднань. Дізнаємося, чи є шанси на позитивне голосування.

Кому загрожує проект закону про боротьбу з проявами дискримінації? Деякі львівські депутати виступили з критикою цього документа і зокрема терміну «гендерна ідентичність». Почуємо аргументи за і проти такої ініціативи.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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