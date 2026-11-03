У Петропавлівській Борщагівці тривають слідчі дії

Державне бюро розслідувань у вівторок, 3 листопада, відкрило кримінальне провадження через події, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Слідчі перевірять, чи не перевищили військові службових повноважень і чи застосовували примус до військовослужбовців.

Провадження розпочали за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. За даними ДБР, події відбувалися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Після появи в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Згодом конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та пошкодили службові автомобілі поліції.

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Працівники ДБР виїхали на місце події. Вони працювали разом із представниками прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана. У бюро зазначили, що Національна гвардія повністю сприяла їхній роботі.

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У межах розслідування слідчі встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку. Також перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу та з’ясують, як виник і розвивався конфлікт. Окремо нададуть оцінку законності дій усіх причетних людей.

У ДБР наголосили, що навколо інциденту поширюють різні, подекуди суперечливі версії подій. Частина таких повідомлень поки не має належного підтвердження, тому слідчі мають перевірити кожну обставину та відокремити факти від припущень. У бюро пообіцяли провести повне, об’єктивне й неупереджене розслідування. Усі повідомлення про можливі порушення прав людини перевірять, а правову оцінку діям учасників події надаватимуть на підставі встановлених фактів і зібраних доказів.

«Закликаємо громадськість і представників медіа утримуватися від передчасних висновків та орієнтуватися на офіційні повідомлення компетентних органів. Про перебіг і результати розслідування ДБР інформуватиме громадськість у межах, дозволених законодавством», – додали в бюро.

«Суспільне» також повідомляє, що у Петропавлівській Борщагівці залишається перекритою вулиця біля будинку, де напередодні сталися сутички. Наразі на місці тривають слідчі дії, тому поліція не пропускає людей.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов назвав інцидент неприпустимим і заявив, що влада спільно із силовими структурами готує рішення для запобігання подібним провокаціям. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, щоб притягнути винних до відповідальності та не допустити повторення таких ситуацій.