Кирило Буданов відреагував на події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині

Голова Офісу президента Кирило Буданов у вівторок, 3 листопада, відреагував на події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де 2 листопада сталися сутички біля будівлі, яку використовують військові Нацгвардії. Він назвав інцидент неприпустимим і повідомив, що влада готує рішення для запобігання провокаціям.

«Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози», – зазначив голова ОП.

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За його словами, влада спільно із силовим блоком зараз напрацьовує необхідні рішення, щоб належно реагувати на подібні інциденти та не допускати провокацій. Буданов також повідомив, що правоохоронці й уповноважені органи встановлюють усі обставини події. Це має допомогти відтворити повну картину інциденту, притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню подібних ситуацій.

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Доповнено о 13:05. Буданов вважає, що сутички відбулися не без стороннього впливу. За його словами, правоохоронці обов’язково встановлять конкретних організаторів конфлікту та притягнуть їх до відповідальності. Він також зазначив, що силові структури мають зробити висновки з інциденту. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування.

«Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях», – наголосив Буданов.

Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці

Удень 2 листопада в соцмережах почала поширюватися інформація про те, що в Петропавлівській Борщагівці на Київщині озброєні люди нібито утримують у підвалі приватного будинку близько 40 осіб і катують їх. Згодом біля будівлі зібралися приблизно сотня обурених людей, між присутніми виникли сутички.

Пізніше з’ясувалося, що приміщення використовували військові Національної гвардії України. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що туди прибувають мобілізовані, звідки їх згодом направляють до навчальних центрів.

У 1 корпусі НГУ «Азов» підтвердили, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації військової частини 3121, яка входить до складу корпусу. Водночас там заперечили інформацію про катування людей.