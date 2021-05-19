У четвер, 20 травня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 26 вулицях у Львові. Відтак з 09:00 до 17:00 може не бути світла за такими адресами:

Вул. Боровиковського Л., 2-12, 16, вул. Величковського І., 2, 4, 18, 22, 26, вул. Вівсяна, 11, вул. Вільхова, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26-30, 32, вул. Голубця М., 4, 6, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22-46, 48, 50, 52, 54, 68 (а, б, в), вул. Городоцька, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 218А, вул. Грибова, 1, 3- 8, 10, 12, вул. Грузинська, 3, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73- 86, 88, 88а, вул. Ірчана, 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14, 14а, вул. Кавказька, 21а, 23, 25, 26, 28, 30-54 (парні), вул. Кульпарківська, 134, 136, 138, 144, 146, 148, 150, вул. Листова, 3, 7а, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 25, вул. Лікувальна, 9-11, 13, 15, 17, 19, вул. Ліщинова, 3, 4, 5, 7, 9, вул. Луцька, 7, 9- 12, 14, 15-27А, 30, 31, вул. Мучна, 16, 25, вул. Панаса В. сотника, 8, 63, вул. Петлюри С., 36, вул. Пшенична, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, вул. Ранкова, 21, вул. Рівненська, 1- 9а, 13, вул. Ряснянська, 148, вул. Самбірська, 1, 3, 5, вул. Санітарна, 11-19, вул. Хоробрих, 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15а, 17, 18, вул. Церетелі А., 9-15 (непарні).