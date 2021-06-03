У п’ятницю, 4 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 22 вулицях Львова. Протягом дня, із 08:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Вул. Бруснівська, 2, 4, 6, 8, вул. Великого В., 2, 3, 27, 29, 31, 33, вул. Городоцька, 265, 271, 273, 275, 277, вул. Дальня, 1, 3, 4, 5, 7 – 14, 16 – 19, 21 – 30, 32, вул. Дивізійна, 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49, вул. Дрогобицька, 34, вул. Естонська, 1 – 15, 17 – 39 (непарні), вул. Єрошенка, 19, вул. Климових братів, 1, 2 – 18, (парні), 20, вул. Корсунська, 3а, вул. Кочегарська, 10 – 16, вул. Купчинського, 28, вул. Підгаєцька, 2, 3, 4, вул. Полтави П., 5 – 11, 13, 14, 14а, 16 – 28, 30, 33, 35, 37, 39, 43а, вул. Пчілки О., 2, 15 – 27, 31, вул. Руставелі Ш., 1, 5в, 9, 9А, 9б, 9В, вул. Самійленка В., 5 – 18, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, вул. Стрийська, 3, вул. Таллінська, 2 – 24 (парні), вул. Тролейбусна, 1, 3, 10, вул. Холмська, 26, 27, 29, 31 – 34, вул. Черешнева, 1 – 11, 13.

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