Особливу увагу варто приділити харчуванню, адже свято припадає на період Різдвяного пост

День святої Катерини, який християни східного обряду відзначають 24 листопада за новим стилем, має свої обмеження, пише УНІАН.

Що не можна робити в день святої Катерини

У цей день потрібно уникати важкої фізичної праці. Також не можна виконувати ремонт та займатись рукоділлям.

Під забороною також розпалювання багаття та топлення печі, бо інакше «життя задимиться».

Особливу увагу варто приділити харчуванню, адже свято припадає на період Різдвяного посту. У цей день не можна їсти м’ясні та молочні страви.