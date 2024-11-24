Священномучениця Катерина Олександрійська вважається покровителькою шлюбу, сімейного щастя, пологів та материнства

День святої Катерини, який відзначають 24 листопада за новоюліанським календарем, вважається важливим святом не тільки для власниць цього імені, а й для всіх жінок, пише УНІАН.

Що можна робити в день святої Катерини

Священномучениця Катерина Олександрійська вважається покровителькою шлюбу, сімейного щастя, пологів та материнства. У цей день жінки звертаються з молитвами до неї.

Також цього дня чекають незаміжні дівчата, адже в це свято проводять ворожіння на судженого. За старих часів на Катерину влаштовували жіночі посиденьки, де всі ділилися секретами та готували пісні страви.

Однією з найпопулярніших традицій свята є ворожіння на судженого.