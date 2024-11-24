Зірвіть вишневу гілку: що варто зробити в день святої Катерини
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День святої Катерини, який відзначають 24 листопада за новоюліанським календарем, вважається важливим святом не тільки для власниць цього імені, а й для всіх жінок, пише УНІАН.
Що можна робити в день святої Катерини
Священномучениця Катерина Олександрійська вважається покровителькою шлюбу, сімейного щастя, пологів та материнства. У цей день жінки звертаються з молитвами до неї.
Також цього дня чекають незаміжні дівчата, адже в це свято проводять ворожіння на судженого. За старих часів на Катерину влаштовували жіночі посиденьки, де всі ділилися секретами та готували пісні страви.
Однією з найпопулярніших традицій свята є ворожіння на судженого.
Найпопулярніше ворожіння в такий день пов’язане з вишневими гілками. Незаміжній дівчині зранку потрібно зірвати гілку вишні та поставити в ємність із водою. Якщо на гілці до Різдва з'являться квіти, то шлюб буде дуже щасливим.
Інший спосіб ворожіння передбачає покладання скоринки хліба під подушку зі словами: «Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе». Вважається, що тоді дівчині має наснитися суджений.
Ще одним обрядом є вмивання водою. Вранці потрібно набрати в таз або велику миску воду й умитися. Якщо брижі на воді швидко зникнуть, то скоро дівчина зустріне судженого.